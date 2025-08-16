Dün Erzincan’da kaza: 4 ölü

Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4’e Çıktı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e yükseldi. Dün öğle saatlerinde Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar, İmranlı’daki hastaneye kaldırıldığında bir çocuğun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylelikle ölü sayısı 4’e ulaştı.

Kazada Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belirlendi

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı. Sare Yeşil (62), Rukiye Yörür (47) ve Hiray Yörür (8) olay yerinde yaşamını yitirdi. G.K. isimli çocuk ise İmranlı Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Vefat eden Yeşil ve Yörür ailelerinin Erzincan’a bir düğün merasimine katılmak üzere gelmiş oldukları öğrenildi.

Kaza Detayları

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 34 RP 3463 ve 19 BD 617 plakalı otomobiller çarpıştı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine İmranlı Arama Kurtarma, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sonuç olarak, kaza neticesinde 4 kişi hayatını kaybetti ve toplamda 5 kişi yaralandı.