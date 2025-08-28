Dün Esatpaşa’da kaza meydana geldi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Geçtiğimiz gün saat 15.30 civarında Esatpaşa Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii’nin bahçesinde bir kaza gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cami bahçesinde oyun oynayan 13 yaşındaki Yağız Aktaş’ın arkadaşının terliği şadırvanın çatısına düştü. Arkadaşının terliğini almak için demir parmaklıklara tırmanan Yağız, dengesini kaybederek düştü.

KAZA SONRASI YAPILAN MÜDAHALELER

Yaşanan kaza sonucunda Yağız’ın dirseğinden giren demir parçası, bileğinden çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yağız’ın koluna saplanan demiri keserek onu kurtardı. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğu Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nin Acil Servisi’ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra Yağız Aktaş, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

AİLENİN AÇIKLAMALARI VE DURUMU

Yağız’ın babası Sabri Aktaş, “Arkadaşlarıyla oynarken caminin şadırvanına çıkmışlar. Aşağı inerken de ayağı kayarak korkulukların üzerine düşmüş. Şu anda ameliyattan çıktı, durumu stabil, doktorlar müdahale ediyor ama ilerisi için bilgileri yok. Arkadaşını terliğini almak için şadırvanın üzerine çıkmış. Aşağı inerken dengesini kaybetmiş. Korkuluk demiri dirseğinden girerek bileğinden çıkmış,” dedi.