Dün Eyüpsultan’da Otomobil Tartışması Yaşandı

Dün TEM Otoyolu’nda meydana gelen olayda, bir otomobil sürücüsü ile yanındaki kadın arasında Eyüpsultan mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sürücü, aracı yol kenarına park ettikten sonra kadınla birlikte dışarı çıkarak tartışmaya devam etti. Bu sırada, eşinin yanındaki bir motosiklet sürücüsü, durumu fark edip tartışmaya müdahale etmek amacıyla motosikletini yol kenarına park etti. Motosiklet sürücüsü ve eşi, elinde bıçak bulunduran otomobil sürücüsü ve kadının yanına giderek durumu yatıştırmaya çalıştı.

TARTIŞMA KONTROL ALTINA ALINAMADI

Ancak otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün müdahalesine tepki gösterdi ve elindeki bıçakla onu hedef alarak saldırıya geçti. Eşini korumaya çalışan kadın bu duruma müdahale etse de saldırgan, motosiklet sürücüsüne bıçakla saldırmaya devam etti. Tartıştığı kadın ise olayları uzaktan izleyip müdahale etmedi. Motosiklet sürücüsüne yapılan saldırı sona erdikten sonra, tartışma boyunca sessiz kalan kadın, motosiklet sürücüsünü otomobile yönlendirdi. İkili daha sonra birlikte geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Yaşanan olay esnasında bazı diğer sürücüler de durumu fark edip araçlarını durdurarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Aynı süre zarfında, yolda ilerleyen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri de durumu fark ederek olay yerine ulaştı. Ancak, saldırgan ve yanındaki kadın, geldikleri araca binip hızla uzaklaştılar. Olay anları bir aracın içindeki kamera tarafından kaydedildi ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.