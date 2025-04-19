Dün Gazze’de İsrail Saldırıları Oldu

GAZZE’DE HAVA SALDIRILARI SONUCUNDA CAN KAYBI

İsrail’in dün Gazze Şeridi boyunca gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 45 kişi hayatını kaybetti. Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Han Yunus kentinde bir aileye ait konuta düzenlenen hava saldırısında 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir berber dükkanına yönelik yapılan saldırıda ise aralarında iki çocuk ve bir kadının da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Basal, “Han Yunus’ta düzenlenen diğer saldırılarda sekiz kişi daha hayatını kaybederken, Refah kentinin güneyinde ise iki kişi öldü” dedi.

KUZEYDEKİ SALDIRILARDA ÖLENLER

Kuzeyde Tel el-Zatar bölgesinde bir konuta yapılan saldırıda en az 13 kişinin öldüğünü ve pek çok kişinin yaralandığını kaydeden Basal, Gazze’de yerinden edilenlerin barındığı iki çadıra düzenlenen hava saldırısında da altı kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, ayrıca İsrail’in yardım ve yakıt girişine yönelik devam eden kısıtlamalarının yol açtığı yakıt sıkıntısı nedeniyle acil durum operasyonlarının önümüzdeki günlerde durma noktasına gelebileceği uyarısında bulunuldu.