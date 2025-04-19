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Dün Gece Alkollü Kişi Araçlara Zarar Verdi

OLAYIN GERÇEKLEŞME ZAMANI VE YERİ

Dün saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde yaşanan olay dikkat çekti. Alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, park halindeki araçlara zarar vermek amacıyla hareket etti.

ŞÜPHELİNİN DAVRANIŞLARI

Pantolonundaki kemeri çıkararak, otomobillere tekme ve yumruklarla saldıran şüpheli, bir aracın üzerine çıkarak tavanında zıpladı. Bu sırada yere düşmeden önce bagaj kapağının üzerine düştüğü öğrenildi. Elindeki kemerle otomobillere vurmaya devam eden şahsın, aynı zamanda başka araçlara da zarar verdiği ifade edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Olay anları, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, şüphelinin olay sırasında sergilediği davranışları açıkça ortaya koyuyor.

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