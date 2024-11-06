Dün Gece Deprem Oldu Mu? Dün Gece Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir’de Deprem Var mı? Dün Gece Hangi Şehirlerde Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD Deprem Verileri Dün Gece Deprem Büyüklükleri Açıklandı

DEPREM PANIĞI VE SORULARI

Zaman zaman ülke genelinde meydana gelen depremler, halkta paniğe yol açabiliyor. Dün gece İstanbul, Ankara ve İzmir’de deprem olup olmadığı merak ediliyor. 6 Kasım’da hangi bölgelerde, ne büyüklükte depremler yaşandığına dair sorular sıkça araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi’nin sağladığı güncel veriler, deprem büyüklüğü, yeri ve diğer detaylarla bu konuda bilgi sunuyor. Peki, dün gece İstanbul, Ankara ve İzmir’de deprem yaşandı mı?

DÜN GECE HİSSEDİLEN DEPREM VAR MIYDI?

Dün gece İstanbul, Ankara ve İzmir’de kaydedilen herhangi bir deprem olmamıştır. Deprem verilerine göre bu şehirlerde hiçbir sarsıntı bildirilmemiştir. Ancak İzmir’in Selçuk ilçesinde, Barutçu bölgesinde 1.2 büyüklüğünde hafif bir deprem meydana gelmiştir.

6 KASIM GECESİ DEPREM GÖRÜNTÜLERİ

Dün gece gerçekleşen depremlere dair bazı veriler ise şu şekildedir:

– 06:28 – Akdeniz – 2.3

– 06:07 – Barutçu-Selçuk (İzmir) – 1.2

– 05:59 – Atlıhisar-Suhut (Afyonkarahisar) – 1.5

– 05:48 – Sarıhan (Bayburt) – 2.0

– 05:41 – Akdeniz – 2.7

– 04:54 – Van Gölü – 1.7

– 04:33 – Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) – 1.6

– 04:02 – Van Gölü – 2.2

– 03:53 – Hekimhan (Malatya) – 1.2

– 03:38 – Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) – 1.6

– 03:08 – Seyrantepe-Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.1

– 03:00 – Pekmezci-Akhisar (Manisa) – 1.3

– 02:17 – Tatlar-Nurhak (Kahramanmaraş) – 1.2

– 01:48 – Akyaka-Ula (Muğla) – 0.9

– 01:11 – Suriye – 2.5

– 00:51 – Mahyalar-Kozan (Adana) – 2.4

– 00:49 – Düzbel-Çivril (Denizli) – 1.3

– 00:49 – Yunanistan – 1.6

– 00:48 – Bozgedik-Celikhan (Adıyaman) – 1.4

– 00:20 – Kartal (Kahramanmaraş) – 1.6

– 00:12 – Termal (Yalova) – 1.0

– 00:05 – Öğütlü-Tut (Adıyaman) – 1.1

Bu bilgiler ışığında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de deprem meydana gelmediği anlaşılmaktadır. Tetkiklerin devam ettiği bu süreçte, halkın rahatlatılması ve doğru bilgilendirilmesi gerektiği önem arz ediyor.