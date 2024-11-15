Dün Gece Depremler Hakkında Bilgi Alın!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Zaman zaman Türkiye genelinde meydana gelen depremler, halk arasında paniğe neden olabiliyor. Fakat, dün gece özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de deprem yaşanıp yaşanmadığı sorusu, kaygı ve hissedilen sarsıntılar nedeniyle internet ortamında sıkça araştırılan bir konu haline geliyor. Kandilli Rasathanesi’nin deprem verileri, deprem büyüklüğü, yeri ve diğer bilgileri netleştiriyor. Dün gece İstanbul, Ankara ve İzmir’de herhangi bir deprem olup olmadığını merak edenlerin sorduğu bu sorunun cevabı, büyük şehirlerde deprem yaşanmadığı yönünde. Ancak, diğer bölgelerde bazı hafif sarsıntılar kaydedildi.

DÜN GECE HANGİ DEPREMLER GERÇEKLEŞTİ?

15 Kasım 2024 tarihinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kaydedilen önemli depremler şu şekildedir:

– Saat 07:07:36’da Kahramanmaraş Yalıntaş-Elbistan bölgesinde 1.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

– Saat 06:33:44’te Tokat Hacılı-Erbaa’da 1.5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

– Saat 06:32:04’te Kırıkkale Sulubük-Karakeçili’de 1.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

– Saat 06:27:26’da Kırıkkale Küçüksarıkayalar-Bahşılı’da 2.0 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

– Saat 06:22:52’de yine Kırıkkale’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

– Saat 06:20:21’de Kahramanmaraş Küçüknacar’da 2.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

– Saat 06:17:21’de Kahramanmaraş Cennetpınarı-Pazarcık’ta 1.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Diğer depremler de sırasıyla farklı şehirlerde kaydedildi. Bu veriler, büyük şehirlerde herhangi bir depremin yaşanmadığını göstermektedir.