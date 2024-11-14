Dün Gece Hangi Şehirlerde Deprem Oldu?

Zaman zaman ülke genelinde meydana gelen depremler, halk arasında paniğe yol açabiliyor. Bu çerçevede, “Dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu?” sorusu, özellikle hissedilen anlık sarsıntılar veya endişelerle birlikte sıkça araştırılan bir konu haline geliyor. Kandilli Rasathanesi, depremlerle ilgili verileri sunarak bu konudaki belirsizlikleri gidermeye yardımcı oluyor.

DEPREMLERİN MEYDANA GELDİĞİ İLLER

14 Kasım 2024 gecesi, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde herhangi bir deprem kaydedilmemiştir. Ancak bu tarihte Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Antalya, Elazığ ve Denizli gibi illerde çeşitli büyüklükte depremler meydana gelmiştir. Bu depremler genellikle küçük şiddetlerde olup, ilk değerlendirmelere göre kayıtlara geçmiş durumda.

DEPREM BÜYÜKLÜKLERİ VE YERLERİ

Dün gece meydana gelen depremler şöyle kaydedilmiştir:

– 07:20:15 – Armutalan-Elbistan (Kahramanmaraş) – Büyüklük: 1.7

– 06:35:26 – Kapaklıkuyu-Saimbeyli (Adana) – Büyüklük: 1.8

– 05:38:31 – Esenli-Akçadağ (Malatya) – Büyüklük: 1.5

– 05:25:00 – Yeşilyayla-Korkuteli (Antalya) – Büyüklük: 3.0

– 05:18:59 – Tekevler-Maden (Elazığ) – Büyüklük: 2.1

– 04:56:28 – Elmapınarı (Elazığ) – Büyüklük: 2.4

– 01:59:09 – Belenardıç-Akköy (Denizli) – Büyüklük: 1.5

– 01:51:19 – Çengelli-Pütürge (Malatya) – Büyüklük: 2.4

– 01:39:39 – Belenardıç-Akköy (Denizli) – Büyüklük: 3.2

– 01:26:49 – Barış-Nurhak (Kahramanmaraş) – Büyüklük: 1.5

– 00:48:11 – Taşoluk-Göksun (Kahramanmaraş) – Büyüklük: 1.6

– 00:25:43 – Sarıçukur (Kahramanmaraş) – Büyüklük: 1.6