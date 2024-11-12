More
Gündem

Dün Gece İstanbul, Ankara, İzmir Depremi Var mı?

dun-gece-istanbul-ankara-izmir-depremi-var-mi

DÜN GECE DEPREM DURUMU

Zaman zaman ülkemizde meydana gelen depremler korkuya neden olabiliyor. “Peki, dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu?” sorusu, yaşanan anlık sarsıntılar ve kaygılar sebebiyle internet üzerinde sıkça araştırılan bir konu haline geliyor. Kandilli Rasathanesi’nin sağladığı deprem verileri, büyüklüğünü, yerini ve diğer detayları aydınlatıyor. Son olarak “12 Kasım dün gece nerede, kaç büyüklüğünde deprem gerçekleşti?” sorusu da gündeme geldi.

DEPREM KAYITLARI

Verilere göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de dün gece herhangi bir deprem kaydedilmediği görülüyor. Depremler daha çok Malatya, Kahramanmaraş, Yozgat, Van, Sivas ve Ege Denizi civarındaki bölgelerde gerçekleşiyor. İşte dün gece kaydedilen bazı depremler:

– 07:01:54 – Balpınarı-Pütürge (Malatya) – 1.9
– 06:53:25 – Kuzayca-Sefaatli (Yozgat) – 1.2
– 06:28:02 – Avdancık-Bucak (Burdur) – 1.4
– 06:10:13 – Karaahmet-Göksun (Kahramanmaraş) – 1.2
– 06:02:21 – Gölpınar-Göksun (Kahramanmaraş) – 1.5
– 05:54:25 – Gürcayır-Şarkışla (Sivas) – 1.6
– 05:39:29 – Yoluüstü (Elazığ) – 1.3
– 05:26:39 – İncirli-Afşin (Kahramanmaraş) – 1.3
– 04:31:07 – Ermişler (Van) – 2.1
– 04:17:46 – Kurucaova (Kahramanmaraş) – 1.0
– 03:44:28 – Türkevleri-Milas (Muğla) – 1.5
– 03:03:22 – Karşıyaka-Pütürge (Malatya) – 2.0
– 03:00:08 – Kamıştaş (Malatya) – 2.8
– 02:00:56 – Kadıncık-Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.2
– 01:57:20 – Çaybaşı-Darende (Malatya) – 1.2
– 01:21:51 – Yunanistan – 3.7
– 01:15:22 – Kandılköy-Ekinözü (Kahramanmaraş) – 0.9
– 01:05:56 – Elmalı-Göksun (Kahramanmaraş) – 1.2
– 00:51:43 – Midilli Adası (Ege Denizi) – 2.2
– 00:51:16 – H. Hüseyinyaylası-Biga (Çanakkale) – 1.6
– 00:09:29 – Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) – 1.1

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.