Dün Gece İstanbul, Ankara, İzmir Depremi Var mı?

DÜN GECE DEPREM DURUMU

Zaman zaman ülkemizde meydana gelen depremler korkuya neden olabiliyor. “Peki, dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu?” sorusu, yaşanan anlık sarsıntılar ve kaygılar sebebiyle internet üzerinde sıkça araştırılan bir konu haline geliyor. Kandilli Rasathanesi’nin sağladığı deprem verileri, büyüklüğünü, yerini ve diğer detayları aydınlatıyor. Son olarak “12 Kasım dün gece nerede, kaç büyüklüğünde deprem gerçekleşti?” sorusu da gündeme geldi.

DEPREM KAYITLARI

Verilere göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de dün gece herhangi bir deprem kaydedilmediği görülüyor. Depremler daha çok Malatya, Kahramanmaraş, Yozgat, Van, Sivas ve Ege Denizi civarındaki bölgelerde gerçekleşiyor. İşte dün gece kaydedilen bazı depremler:

– 07:01:54 – Balpınarı-Pütürge (Malatya) – 1.9

– 06:53:25 – Kuzayca-Sefaatli (Yozgat) – 1.2

– 06:28:02 – Avdancık-Bucak (Burdur) – 1.4

– 06:10:13 – Karaahmet-Göksun (Kahramanmaraş) – 1.2

– 06:02:21 – Gölpınar-Göksun (Kahramanmaraş) – 1.5

– 05:54:25 – Gürcayır-Şarkışla (Sivas) – 1.6

– 05:39:29 – Yoluüstü (Elazığ) – 1.3

– 05:26:39 – İncirli-Afşin (Kahramanmaraş) – 1.3

– 04:31:07 – Ermişler (Van) – 2.1

– 04:17:46 – Kurucaova (Kahramanmaraş) – 1.0

– 03:44:28 – Türkevleri-Milas (Muğla) – 1.5

– 03:03:22 – Karşıyaka-Pütürge (Malatya) – 2.0

– 03:00:08 – Kamıştaş (Malatya) – 2.8

– 02:00:56 – Kadıncık-Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.2

– 01:57:20 – Çaybaşı-Darende (Malatya) – 1.2

– 01:21:51 – Yunanistan – 3.7

– 01:15:22 – Kandılköy-Ekinözü (Kahramanmaraş) – 0.9

– 01:05:56 – Elmalı-Göksun (Kahramanmaraş) – 1.2

– 00:51:43 – Midilli Adası (Ege Denizi) – 2.2

– 00:51:16 – H. Hüseyinyaylası-Biga (Çanakkale) – 1.6

– 00:09:29 – Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) – 1.1