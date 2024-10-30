Dün Gece İstanbul, Ankara, İzmir Depremi Yaşandı mı?

DEPRESHANLIK OLDUĞU GECEDEN BİLGİLER

Zaman zaman Türkiye genelinde yaşanan depremler, halkta endişe hissi yaratabiliyor. “Dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu?” sorusu, hissedilen sarsıntılar ve kaygılar nedeniyle internet üzerinde sıkça aranıyor. Kandilli Rasathanesi, deprem verileri ile birlikte depremin büyüklüğünü, yerini ve diğer ayrıntıları paylaşarak bu konuya açıklık getiriyor. 30 Ekim geçmişde akşamı için ise özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’den gelen endişelere dair detaylar merak ediliyor.

DEPREMLER NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

Dün gece boyunca İstanbul, Ankara veya İzmir’de kaydedilen herhangi bir sarsıntı olmuyor. Depremler daha çok Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bulunan küçük yerleşim yerlerinde meydana geldi. Özellikle Bursa, Çanakkale, Sakarya, Denizli, Malatya ve Elazığ gibi illerde küçük çaplı sarsıntılar yaşandı. Bu depremler sırası ile farklı büyüklüklerde gerçekleşti.

DEPREMLERİN BÜYÜKLÜKLERİ VE ZAMANLARI

Dün gece gerçekleşen depremlerden bazıları şunlardır:

– 07:27:34 Kumyaka-Mudanya (Bursa) 2.3

– 07:12:09 Kumyaka-Mudanya (Bursa) 1.2

– 07:06:08 Babakale-Ayvacık (Çanakkale) 2.4

– 07:03:45 Topağaç-Akyazı (Sakarya) 2.6

– 06:47:10 Karateke-Honaz (Denizli) 2.0

– 06:45:38 Karataş (Denizli) 1.8

– 06:44:46 Karataş (Denizli) 2.4

– 06:34:03 Erenli (Malatya) 1.8

– 05:50:05 Midilli Adası (Ege Denizi) 1.6

– 05:43:09 Midilli Adası (Ege Denizi) 1.6

– 05:08:55 Gemlik Körfezi (Marmara Denizi) 2.0

– 04:16:28 Midilli Adası (Ege Denizi) 3.1

– 03:52:47 Çevrepınar (Kahramanmaraş) 1.4

– 03:47:25 Akdeniz 2.0

– 02:57:21 Bahri-Akçadağ (Malatya) 1.4

– 02:30:14 Dinarbey-Yedisu (Bingöl) 1.3

– 02:23:34 Yukariorükçü-Akçadağ (Malatya) 1.9

– 02:13:45 Esenkent (Elazığ) 1.5

– 02:03:57 Kızılören (Afyonkarahisar) 1.9

– 01:58:41 Tatlar-Nurhak (Kahramanmaraş) 1.7

– 01:56:04 Güplüce-Elbistan (Kahramanmaraş) 1.5

– 01:48:07 Karadut-Göksun (Kahramanmaraş) 1.4

– 01:40:53 Akhasan-Çerkeş (Çankırı) 1.7

– 01:40:07 Çortunlu-Sivrice (Elazığ) 1.1

– 01:37:51 Karaali-Baskil (Elazığ) 1.4

– 01:34:16 Güplüce-Elbistan (Kahramanmaraş) 1.7

– 01:05:41 Çılga-Çatak (Van) 1.7

– 00:25:24 Çıtlık-Elbistan (Kahramanmaraş) 1.6

– 00:10:09 Hacıosmanlar-Serik (Antalya) 1.7