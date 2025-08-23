Dün Gece Olay Yaşandı, İşcan Öldü

Olay, dün sabah saat 03.00 sıralarında Karaova Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, alkollü olduğu söylenen seyyar parfümcü Sercan Görer, taksicilik yapan Vural İşcan’dan durağın tuvaletinin anahtarını talep etti. Bu isteğin ardından ikili arasında bir tartışma başladı. Tartışmanın peşinden, Vural İşcan, Karaova Mahallesi’ne bir müşteri götürmeye gitti. Ancak Görer, motosikletiyle İşcan’ın ardına düştü. İkili, Nazilli Halk Pazarı’nın önüne geldiğinde İşcan, müşterisini indirdikten sonra Görer tarafından bıçaklandı.

OLAYIN DETAYLARI

Vural İşcan, aldığı bıçak darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı ve taksi aracının telsizinden durumu arkadaşlarına bildirdi. Yaralı taksi şoförü, olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak tüm çabalara rağmen İşcan kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Görer, polisin çalışmaları sonucunda yakalandı.

TARTIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İşcan’ın hayatını kaybetmeden önce yaşadığı tartışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerde, Sercan Görer’in taksi durağına gelip, Vural İşcan’dan tuvaletin anahtarını istemesinin ardından tartışmanın başladığı, polis ve duraktaki diğer taksi şoförlerinin araya girerek durumu sonlandırmaya çalıştığı görülüyor.

Hayatını kaybeden Vural İşcan’ın cenazesi, memleketi Aydın’ın Germencik ilçesinde toprağa verildi. Aynı zamanda çalıştığı taksi durağında arkadaşları, Türk bayrağı asarak, “Cenazemiz dolayısıyla bugün hizmet veremiyoruz” yazılı bir bilgi notu asıp duruma saygı gösterdi. Emniyet işlemleri tamamlanan Görer, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca, Görer’in olaydan önce eşi ve çocuğuyla da tartışıp şiddet uyguladığı iddia edildi.