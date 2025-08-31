Dün gece Yeşilpınar’da saldırı gerçekleşti

OLAYIN GERÇEĞİ VE KURBANIN DURUMU

Dün saat 23.00 civarında Yeşilpınar Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta bir olay yaşandı. İddialara göre, sokakta yürüyen Nesimi Acar, bilinmeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına maruz kaldı. Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis, bölgede güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Acar, karnından ve bacağından iki kurşunla vurulmuş olarak hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY YERİ İNCELEMESİ VE POLİS ÇALIŞMALARI

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmalarda biri dolu, ikisi boş olmak üzere toplam üç mermi kovanı tespit etti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında soruşturma başlatarak çalışmalarını sürdürüyor. Acar’ın daha önce de silahla bacağından vurulduğu bilgisi edinildi.

AİLENİN ACI AÇIKLAMALARI

Acar’ın dayısı Ali Doğanay, “Ablamın oğlu 20 yaşındaydı. 14 yaşında bir genç gelerek bakkalın önünde iki el ateş etti ve yeğenimizi bizden aldı. Acil olarak bulunmasını istiyoruz. Olay, Yeşilpınar Mahallesi’ndeki bakkalın önünde gerçekleşti. Bakkalda kamera kayıtları mevcut, polis incelemeye aldı. ‘Çete olayı’ dediler. Daha önce vurulmuştu. Aynı çeteden bir kişi daha geldi ve bu sefer işini tamamen bitirdi. Geçen yıl kalçasından vurulmuştu. Şimdi, dün gece bakkalın önünde ateş ederek hayatını elinden aldılar. Bir bacağından, bir de kalbinin altından göğsüne vurulmuştu. Olay yerinde ablası vardı. Ben Kartal’dan geldim, ambulansın yarım saat sonra geldiğini öğrendim” şeklinde konuştu.

CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ

Nesimi Acar’ın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı. Cenazenin, bugün öğle namazından sonra Pınar Camii’nden kaldırılarak Ayazağa Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.