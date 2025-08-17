Dün Gelibolu’da Yangın Çıktı. Yangın Yayılıyor, Ekipler Müdahale Ediyor. Eceabat Beşyol Köyü Tahliye Edildi. Tarihi Alan Kapatıldı, Güvenlik Sağlanıyor. Çanakkale Valisi Bilgi Verdi. Yangınla Mücadele Devam Ediyor

ÇANAKKALE’DE YANGININ ETKİLERİ

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak geniş bir alana ulaştı. İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına hem havadan hem de karadan yoğun bir müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Tarihi Alan’ın kuzey hattı geçici bir süreyle kapatıldı. Tedbir amacıyla Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ile Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli ve Ilgadere köyleri tahliye edildi. Çanakkale Valiliğin son açıklamasına göre, Eceabat ilçesindeki Beşyol köyü de tedbir amaçlı tahliye edildi ve böylece tahliye edilen köy sayısı 7’ye yükseldi.

VALİLİKTEN YANGIN HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Çanakkale Valiliği, “Eceabat Beşyol köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen köy sayısı 7 oldu. Şu ana kadar yangın, çok şükür tahliye ettiğimiz yerleşim yerlerine sirayet etmedi. Tarihi alan (şehitlikler), ziyaretçilerin güvenliği açısından, kısmen ziyarete kapatıldı. Şu ana kadar yangından etkilenmedi. Bütün ekiplerimiz havadan ve karadan müdahaleye devam ediyorlar.” şeklinde bir bilgilendirme yaptı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden de “Çanakkale-Gelibolu-Tayfur köyü yangınına gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar.” ifadelerini paylaştı.

TARİHİ ALANDA GİRİŞLER DURDURULDU

Yangın nedeniyle Tarihi Alan’ın kuzey hattına girişlerin durdurulduğunu açıklayan Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, “Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” şeklinde bilgi verdi. Tedbir amacıyla tahliye edilen köyler, bölgede yapılan son incelemeler sonucunda tekrar girişlere açıldı. Saatte 60 kilometrelik hızla esen rüzgarda alevlerle mücadele eden ekiplerin o anları cep telefonlarına yansıdı ve hem rüzgarla hem de alevlerle mücadele eden ekipler oldukça zor anlar yaşadı.