Dün İstanbul’da 6.2’lik Deprem Oldu

DEPREM ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

İstanbul’un Silivri açıklarında dün saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, 13 saniye sürdü ve bu anlar cep telefonları ile güvenlik kameralarına kaydedildi. Depremin etkisi, Bağcılar, Başakşehir, Avcılar ve Güngören gibi farklı yerlerdeki ilginç anlarla birlikte görüntülendi.

1’İNCİ KATTAN ATLARAK KAÇTILAR

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi’nde, deprem anında yemek yiyen çalışanlar, panik içerisinde 1’inci katın penceresine yönelerek dışarı atladı. Bazı kişiler ise merdivenlerden inerek binadan ayrıldı. Bu panik anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KAÇANLAR FARKLI YOLLARLA EVE KOŞTU

Başakşehir’de, deprem sırasında bir kişi, çevresine bakarak sakin bir şekilde oturdu. Görüntülerde dikkat çeken bu sakin tutum, oldukça ilginç bir kontrast oluşturdu. Güngören Merter’de ise, depreme yakalananlar herhangi bir hazırlık yapmadan, ağzında sigarayla panik içinde dışarı koştu. Beyoğlu’nda, iş yerinde bulunan iki kişiden biri depoya, diğeri ise sokak kapısına doğru kaçtı. Son olarak, Beylikdüzü’nde bir kişi iş yerine girmeye çalışırken depremin sesiyle irkiliyor ve iş yeri bu sırada uzun süre sallanmaya devam ediyor.