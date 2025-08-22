Dün Kozlu’da Olay Meydana Geldi

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Dün, Kozlu ilçe merkezinde dikkat çeken bir olay yaşandı. M.B. isimli şüpheli, iki farklı kuyumcuya giderek elindeki sahte altınları bozdurdu. Kuyumcular, yaptıkları işlemler sonrası altınların sahte olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

POLİS HAREKETE GEÇİYOR

Polisin hızlı bir şekilde harekete geçmesi sayesinde, M.B.’nin şehirden çıkmaya çalıştığı belirlendi. Şüpheli, bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda, M.B.’nin kullandığı 06 AY 7973 plakalı araçta önemli bulgular elde edildi. Araçta 112 bin 449 TL nakit para, 63 tane sahte 1 gramlık altın, 7 adet sahte çeyrek altın, çeşitli kredi kartları, araç ruhsatları, pasaport, kaşeler ve altın kalıpları bulundu.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

M.B., kente erkek arkadaşıyla birlikte geldiğini ifade etti. Bu açıklama neticesinde, A.S. isimli şüpheli de Esentepe Mahallesi’nde gözaltına alındı. İki şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sona erdi ve daha sonra M.B. ile A.S. adliyeye sevk edildi.