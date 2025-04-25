Dün Marmara’da Deprem Meydana Geldi

DEPREMİN GÜCÜ VE ETKİ ALANI

Marmara Denizi’nde dün saat 12.49’da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir gibi illerde hissedildi. Bu depremin ardından en büyüğü 5,9 olan, 260’tan fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Afad, yaşanan depremler hakkında yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, toplam 291 artçı sarsıntının kaydedildiği belirtilirken, bu sarsıntıların bir süre daha devam edeceği ifade edildi.

AFAD’DAN İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Afad, deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, “23.04.2025 tarihinde saat (TSI) 12:49’da Silivri açıklarında-Marmara Denizi içerisinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştur.” ifadesini kullandı. Açıklamada ayrıca, “Deprem, dış merkezinden 300 km yançaplı bir alan içerisinde illerimizde hafif şiddette hissedilmiştir” denildi. Depremin dış merkezi Silivri’ye yaklaşık 24 km uzaklıkta yer almakta. Deprem sırasında İstanbul’un güney kıyılarındaki yerleşimler 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmeler ile etkilenmiş. Uzun süredir devam eden risk azaltma çalışmaları sayesinde, depremin can kaybına veya yapısal hasara neden olmadığı kaydedildi. Ana şoktan sonra toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilirken, 3.9 ve altı büyüklükteki sarsıntıların sayısı 283 olarak belirtiliyor. 4 ve üzeri büyüklükteki sarsıntıların sayısı ise 8 olarak tespit edildi. Son saatlerde artçı sarsıntılarda bir azalma gözlemlendiği bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’daki durumu değerlendirerek artçı sarsıntıların azalmakta olduğunu belirtti. Yerlikaya, “Dün Marmara Denizi’nde meydana gelen, 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, Sayın Bakanlarımızla birlikte vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Bildiğiniz üzere, 6.2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir’de hissedildi” dedi. Ayrıca, “Son 12 saat içerisinde 4’ün üzerinde herhangi bir artçı sarsıntı meydana gelmedi” diyerek son gelişmeleri aktardı. TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) sistemi ile birlikte tüm afet gruplarının temsilcileriyle birlikte çalışmalara devam edildiği, gelen çağrıların değerlendirildiği ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

BARINMA VE DESTEK ÇALIŞMALARI

Yerlikaya, deprem sonrası barınma talepleri olan vatandaşlara yönelik yapılan çalışmaları da aktardı. İhtiyaç duyulan barınma alanlarında, 51 bin vatandaş camilerde, 50 bin vatandaş ise okul, yurt ve sosyal tesislerde barındırıldığını ifade etti. Toplamda 101 bin vatandaşın barınma taleplerinin karşılandığı kaydedildi. Jandarma ve Emniyet birimlerinden alınan verilere göre, acil toplanma alanları ve parklardaki vatandaş sayısının düne göre belirgin bir şekilde azaldığı vurgulandı. Türk Kızılayı koordinasyonunda beslenme ile ilgili çalışmalara da devam ediliyor. 302 araç ve 1.508 personel ile ikram hizmetleri sunulmaya devam edeceği belirtildi.

Yerlikaya, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu aktararak, “Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gereken tüm tedbirler alınmış durumdadır. İstanbul’umuza ve depremin hissedildiği illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.