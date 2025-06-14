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Dün Midyat’ta Kaza Meydana Geldi

OLAYIN DETAYLARI

Dün saat 14.00 sıralarında Midyat ilçe merkezinde bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan 47 ADC 974 plakalı 3 tekerlekli motosiklete çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda motosikletin üzerindeki Abdurrahman D. ile Muzaffer A. yaralandı. Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu bilgi olarak verildi. Bu kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, kaza hakkında daha detaylı bilgi edinmeye yardımcı olabiliyor.

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