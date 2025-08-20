Dün Mimaroba’da Olay Gerçekleşti. Şüpheliler Haraç İstedi. Ekipler Çalışıyor

OLAYIN GERÇEĞİ

Olay, dün akşam saatlerinde Mimaroba Mahallesi’nde gerçekleşiyor. İddiaya göre, bir otomobille eğlence mekanının önüne gelen şüpheliler, araçtan inerek iş yerine ateş açıyor ve ardından kaçıyor. Olayın ardından, cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri saldırı anını iş yeri sahibine göndererek “10 milyon lira haraç” talep ediyorlar.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, eğlence mekanında detaylı inceleme yaparken şüphelilerin yakalanması için de çalışmalarını hızlandırıyor. Diğer yandan, şüphelilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri görüntülerde iş yerine 4-5 el ateş ettiği gözlemleniyor.