Haberler

Dün Mimaroba’da Olay Gerçekleşti. Şüpheliler Haraç İstedi. Ekipler Çalışıyor

OLAYIN GERÇEĞİ

Olay, dün akşam saatlerinde Mimaroba Mahallesi’nde gerçekleşiyor. İddiaya göre, bir otomobille eğlence mekanının önüne gelen şüpheliler, araçtan inerek iş yerine ateş açıyor ve ardından kaçıyor. Olayın ardından, cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri saldırı anını iş yeri sahibine göndererek “10 milyon lira haraç” talep ediyorlar.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, eğlence mekanında detaylı inceleme yaparken şüphelilerin yakalanması için de çalışmalarını hızlandırıyor. Diğer yandan, şüphelilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri görüntülerde iş yerine 4-5 el ateş ettiği gözlemleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Berra, Kreşte Boğulma Tehlikesi Yaşadı

İnegöl'deki bir özel kreşteki yüzme etkinliği sırasında boğulma tehlikesi yaşayan 4 yaşındaki Berra, 7 gün süren tedavi sonrası yaşamını yitirdi. Cenazesi duygusal anlarla defnedildi.
Haberler

Çanakkale Yangını Kontrol Altında Alındı

Gelibolu'daki yangın, üçüncü günde kontrol altına alındı. Kumköy'deki ceviz bahçesi, sahibi tarafından yapılan temizlik sayesinde yangından etkilenmedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.