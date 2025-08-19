Haberler

Dün Olayı Ambarlı’da Araç Kazası

OLAYIN GERÇEĞİ

Dün saat 23.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi Plaj Yolu Sokak’ta önemli bir trafik kazası gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 17 NB 092 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önce sitenin bahçe duvarına, ardından da yol kenarında bulunan marketin önündeki dolaplara çarptı.

SÜRÜCÜNÜN KAÇIŞ ÇABASI

Kaza sonrasında kaçmaya çalışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak durduruldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. Yapılan muayenede sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, kaza yapan araç ise otoparka çekildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırşehir’de Su Yatırımları Tamamlandı

Kırşehir'de 7 milyon 290 bin lira yatırımla 5 köy için kollektör ve su terfi hattı ihaleleri gerçekleştirildi, içme suyu kalitesinin artırılması planlanıyor.
Haberler

Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi; 125 gram esrar, 3 tabanca ve 5 tüfek bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.