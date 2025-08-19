Dün Olayı Ambarlı’da Araç Kazası

OLAYIN GERÇEĞİ

Dün saat 23.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi Plaj Yolu Sokak’ta önemli bir trafik kazası gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 17 NB 092 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önce sitenin bahçe duvarına, ardından da yol kenarında bulunan marketin önündeki dolaplara çarptı.

SÜRÜCÜNÜN KAÇIŞ ÇABASI

Kaza sonrasında kaçmaya çalışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak durduruldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. Yapılan muayenede sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, kaza yapan araç ise otoparka çekildi.