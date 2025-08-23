Haberler

Dün Orhangazi’de Yangın Çıktı

YANGININ ORTAYA ÇIKIŞI

Dün saat 16.30 civarında Orhangazi ilçesinde, Gedelek Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde bulunan makilik alanda bir yangın meydana geldi. Alevlerin ormana sıçramasıyla birlikte, olay yerine ihbar edilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ile yerel belediyelere ait itfaiye ve arasözler hızla yönlendirildi.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ

Havadan yapılan müdahaleler sayesinde yangın, yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak jandarma tarafından bir inceleme başlatıldı. Bu süreçte, yangınla bağlantılı olarak bir kişi gözaltına alındı ve bu kişinin jandarmadaki ifadesinin devam ettiği öğrenildi.

Turgutlu’da Kereste Yangını Çıktı

Turgutlu'daki kereste işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yok, ancak maddi kayıplar meydana geldi.
Kaza, Merve Sakat’ı vurdu

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu 11 yaşındaki Merve Sakat yaşamını yitirdi. Sürücü kaçtı, fakat daha sonra yakalandı.

