Dün Spot Doğal Gaz Fiyatı 12.951 Lira

DÜN SPOT DOĞAL GAZ FİYAT VE İŞLEM HACMİ

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 951 lira 21 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi ise 18 milyon 685 bin 321 lira oldu. Önceki gün bu rakam 21 milyon 852 bin 752 lira düzeyindeydi.

TİCARET MİKTARI VE DENGELEME GAZI FİYATLARI

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın ticaret miktarı 887 bin metreküp seviyesine ulaştı. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 598 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 303 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

DOĞAL GAZ GİRİŞİ VE ARZ MİKTARI

Türkiye’ye dün 142 milyon 798 bin 908 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 606 bin 695 metreküp olarak kayıtlara geçti.