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Dün Spot Doğal Gaz Referans Fiyatı 13.779,59 TL

DÜN SPOT DOĞAL GAZ FİYATLARI BELİRLENDİ

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 779 lira 59 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, önceki gün belirlenen işlem hacmi 5 milyon 651 bin 600 lira iken, bu rakam dün 4 milyon 895 bin 330 lira oldu.

GAZ TİCARET MİKTARI VE DENGELEME FİYATLARI

Dün spot doğal gaz piyasasında, 1000 metreküp doğal gaz ticaret miktarı 360 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 468 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 90 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE’NİN DOĞAL GAZ GİRİŞİ

Türkiye’ye dün toplam 114 milyon 698 bin 974 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Aynı dönemde piyasa arz edilen doğal gaz miktarı ise 115 milyon 16 bin 554 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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