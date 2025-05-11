Dün Türkiye’de Elektrik Üretimi Düştü

GÜNDEKİ ELEKTRİK ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ

Türkiye’de dün elektrik üretimi 878 bin 512 megavatsaat olarak gerçekleşti. Tüketim ise 886 bin 893 megavatsaat seviyesinde kaydedildi. Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi dün saat 21.00’de 41 bin 344 megavatsaat ile ortaya çıktı. En düşük tüketim ise saat 07.00’de 29 bin 634 megavatsaat ile kaydedildi.

ÜRETİMDE İLK SIRADA HYDROELEKTRİK SANTRALLERİ

Dün gerçekleştirilen elektrik üretiminde yüzde 17 ile barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. İkinci sırayı ise yüzde 14.6 ile ithal kömür santralleri alırken, üçüncü sırada yüzde 13.9 ile rüzgar santralleri bulundu. Türkiye, dün 6 bin 696 megavatsaat elektrik ihracatı yaparak, 15 bin 86 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.