Dün Yangında Kaplumbağa Kurtarıldı

ORMAN YANGINI BINGÖL-DİYARBAKIR SINIRINDA ÇIKTI

Bingöl ile Diyarbakır sınırında dün meydana gelen orman yangınında, alevler arasında kalan kaplumbağa, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, Diyarbakır ile Bingöl sınırındaki Tabantepe mevkiinde, henüz bilinmeyen bir sebepten kaynaklandı.

EĞİTİM GELİŞMELERİYLE GÜÇLÜ MÜDAHALE

Olayın hemen ardından, Genç Belediyesi itfaiyesi, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangından etkilenen bir kaplumbağayı güvenli bir alana taşıyan ekipler, hayvanın üzerine su dökerek onu kurtardı.

KAPLUMBAĞA DOĞAL YAŞAMINA DÖNDÜ

Kurtarılan kaplumbağa, güvenli bir şekilde tekrar doğal yaşam alanına salındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve büyük bir duygu seli yarattı. Bu olay, hem doğanın korunması açısından hem de hayvanlara duyulan hassasiyetin altını çiziyor.

