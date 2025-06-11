Dündar Keşaplı Ödül Aldı. Etik Spor Vurgulandı

DÜNDAR KEŞAPLI’YA PRESTİJLİ ÖDÜL

GAZETECİ Dündar Keşaplı, Napoli’de yapılan bir törenle Fioravante Polito Vakfı tarafından önemli bir ödüle layık görüldü. Bu etkinlik, Etik Spor Manifestosu’nun tanıtımı çerçevesinde gerçekleşti ve sporun merkezine eğitim ile değer katkıları ve insanlığın yerleştirilmesinin önemi üzerinde duruldu. Uzun yıllardır İtalya’da yaşayan ve Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarının temsilciliğini yapan Keşaplı, aynı zamanda Akdeniz Gazeteciler Derneği Başkanı ve Uluslararası Akdeniz Mükemmellik Ödülü’nün kurucusu. Sporun evrensel değerlerinin yaygınlaştırılması ve Akdeniz ülkeleri arasında kültürel diyaloğun artırılmasına yönelik projelerinden dolayı bu ödüle layık görülen Türk gazeteci, spor, sanat ve kültür gibi alanlar sayesinde halklar arasında iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti.

Törende, Vakıf Başkanı Davide Polito, gençlerin etik spor değerleri ve sorumluluk bilinciyle yetiştirilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, bedenin zihin ve ruhla bağlantısının kopması durumunda sadece şekillendirilebilecek bir nesneye dönüşme riskine dikkat çekti. Etkinliğe spor, sağlık ve medya dünyasından birçok önemli isim katıldı. Rai Sport muhabiri Saverio Montingelli ve Corriere dello Sport-Stadio muhabiri Tullio Calzone da Dündar Keşaplı ile birlikte, spor alanında etik değerlerin yaygınlaştırılmasına katkılarından ötürü ödüllendirildi.