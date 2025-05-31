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Dunhuang’da Medeniyetler Diyaloğu Toplantısı Yapıldı

MEDENİYETLER ARASINDA DİYALOGUN ÖNEMİ

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, farklı medeniyetler arasında uyum içerisinde bir arada yaşamanın teşvik edilmesi için iletişim ve diyalog yoluyla farklılıkların çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti. Han, Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde gerçekleşen 4. Medeniyetler Arasında Etkileşim ve Karşılıklı Öğrenme Diyalog Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, medeniyetler arası eşit etkileşim ve karşılıklı öğrenmenin insanlık tarihinin ilerlemesi ve barışçıl bir dünya için önemli bir ivme sağladığını dile getirdi.

DİYALOG VE İLETİŞİMİN GÜCÜ

Han, “Birbirimize saygıyla yaklaşıp birbirimizi güçlendirmeli, ortaklaşa dünya medeniyetlerinin çeşitliliğine saygıyı savunmalı ve tüm medeniyetlerin gelişmesini ve çeşitlilik içinde uyumu teşvik etmeliyiz” şeklinde konuştu. Toplantıya yaklaşık 400 kişi katıldı. Bu katılımcılar arasında çok sayıda ülkeden siyasi liderler, akademisyenler, uluslararası örgüt temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları başkanları yer aldı.

KÜRESEL MEDENİYET İNİSİYATİFLERİNE DESTEK

Toplantıya katılanlar, Çin’in kendi kalkınma modeli üzerinden dünyaya istikrar ve öngörülebilirlik getirdiği konusunda hemfikir oldu. Küresel Medeniyet İnisiyatifi gibi Çin’in önerdiği global projelerin, medeniyetler arası anlayış ve öğrenmeyi kolaylaştıracağına inanan katılımcılar, uluslararası düzende uyum içinde bir yaşam ve kazanç sağlayan işbirlikleri için güçlü bir zemin oluşturan yeni bir düzenin gelişimine katkı sunacağına vurgu yaptı.

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