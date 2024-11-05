Dünürünü Vuran Şüpheli Yunanistan’da Yakalandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

12 Ekim tarihinde saat 18.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde bir olay gerçekleşti. Kızı, damadından şiddet gördüğü için evine geri dönen Nazmi Çelik, dünürü Abdulkadir Tozkoparan’a karşı kin beslemeye başladı. Çelik, yanında ruhsatsız bir tabanca ile dünürünün evine yöneldi ve sokakta Tozkoparan ile karşılaştı.

TARTIŞMA VE CİNAYET

Olay sırasında taraflar arasında bir tartışma çıktı. Nazmi Çelik, bu tartışma sırasında tabancasıyla Abdulkadir Tozkoparan’ı ensesinden vurup olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Tozkoparan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ailesi tarafından cenazesi alınan Abdulkadir Tozkoparan, hemen toprağa verildi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nazmi Çelik’in cinayet sonrası kentten ayrıldığını tespit ederek, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını başlattı. Yapılan soruşturmada, Çelik’in yurt dışına kaçma hazırlıkları yaptığı belirlendi. Bu durum üzerine İpsala Sınır Kapısı’nda güvenlik önlemleri alındı. Çelik, göçmen kaçakçılarıyla anlaşarak Yunanistan’a gitmek için bir kamyonete bindi, fakat sınır kapısında güvenlik güçleri tarafından yakalandı.