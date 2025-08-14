Dünya, ABD Başkanı Trump ve Putin zirvesine odaklandı. Trump, Rusya’ya yaptırım uygulayacağını belirtti. Putin’le görüşme başarısız olursa toplantı olmayacak. Türkiye, müzakereler için seçildiği iddia edildi

ZİRVEYİ BEKLEYEN DÜNYADA DİKKATLER ABD VE RUSYA ÜZERİNDE

Dünyanın dikkatleri ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirveye odaklandı. Alaska’daki bu zirvenin, Rusya-Ukrayna savaşı için barış umutlarını artırması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, görüşmelerinde sonuç çıkmaması durumunda Rusya’ya yaptırım uygulayacağını açıklıyor. Ayrıca, görüşmenin başarısız olması durumunun yüzde 25 olduğunu belirtiyor. Trump, her iki tarafın da barış için sınırlar ve topraklar konusunda taviz vereceğine inanıyor.

AÇIKLAMALAR VE GÜVENCELER

Trump, Putin ile görüşme öncesinde Avrupa liderleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile sanal bir toplantı gerçekleştiriyor. Alaska zirvesinde, Ukrayna’nın topraklarının müzakere edileceğini belirtmiyor. Trump ayrıca, Putin’i Zelenski ile görüşmeye zorlayacağına dair güvence veriyor. Putin’in samimiyetinden endişe duyması halinde görüşmeyi hemen sonlandıracağına dikkat çeken Trump, “Eğer uygun olmayacağını hissedersem ya da istediğimiz cevapları alamazsam, ikinci bir toplantı gerçekleşmeyecek” ifadeleriyle durumu açıklıyor.

TOPLANTININ ARKA PLANINDAKİ İDDİALAR

Toplantıya dair dikkat çeken bir iddia da gündeme geliyor. Trump’ın, Putin ve Zelenski ile üçlü zirve yapmak istediği ve daha önce Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapan Türkiye’yi işaret ettiği iddia ediliyor. Bu durum, uluslararası arenada daha geniş bir müzakere zeminini gündeme getirebilir.