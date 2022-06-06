Dünya alarma geçti! Grimsö virüsü paniği

Yeni tespit edilen Grimsö virüsü paniğe neden oldu.

Wuhan’dan yayılan corona virüsle başlayan salgınlara yenileri ekleniyor. Grimsö virüsü tüm dünyada panik yarattı.

2 yılı aşkın süredir koronavirüsün pençesinde olan dünya şimdi de İsveç’ten gelen haberle şaşkınlığa uğradı. Araştırmacılar, İsveç’teki bir fare türünde Grimsö virüsü adını verdikleri bir koronavirüs saptadıklarını açıkladı.

Koronavirüs yavaş yavaş hayatımızdan çıkıyor diye sevinirken İsveç’te korkutan bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar kırmızı-sırtlı farelerde (Myodes glareolus) yeni bir tür koronavirüs tespit etti.

Science Alert’ta yer alan habere göre, yeni bulunan virüsün insanlar için herhangi bir şekilde tehlikeli olup olmadığı henüz bilinmiyor.

GRİMSÖ VİRÜSÜ İÇİN İLK AÇIKLAMA

Virolog Ake Lundkvist , “Grimsö virüsünün halk sağlığına ne gibi potansiyel tehditler oluşturabileceğini hala bilmiyoruz. Ancak gözlemlerimize ve fareler arasında tespit edilen önceki koronavirüslere dayanarak, koronavirüsü vahşi kemirgenler arasında izlemeye devam etmeliyiz” diyor.

Uzmanlar Grimsö virüsünün son derece farklı bir doğası olduğunu bunun da kötüye işaret edebileceğini söylüyor.

GRİMSÖ VİRÜSÜ İNSANLARA BULAŞABİLİR Mİ?

Kısa sürede gündeme oturan Grimsö virüsü sonrası “Virüs insana bulaşabilir mi” sorusu merak edilmeye başlandı.

Konu hakkında ilk açıklamayı İsveç’teki Uppsala Üniversitesi’nden Virolog Åke Lundkvist yaptı. Lundkvist, ‘Grimsö virüsü’ olarak adlandırılan virüsün insan sağlığına ne gibi potansiyel tehditler oluşturacağının henüz bilinmediğini vurguladı.

Grimsö virüsü ile ilgili araştırmaların hala sürdüğünü belirten Lundkvist, çalışma sonuçlarının en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağının altını çizdi.