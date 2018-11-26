Dünya ayağa kalktı! Toplanıyorlar

Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı gerilimi dünyayı ayağa kaldırdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi konu ile ilgili saat 19.00’da toplanacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) da bu akşam yine aynı başlıkla bir araya geliyor. BMGK’nın toplanması hem Rusya hem de Ukrayna tarafından talep edildi.

Rus donanması, dün Karadeniz ile Azak Denizi’ni bir birine bağlayan Kerç Boğazı’nda Ukrayna savaş gemilerine ateş açmıştı. Kırım’ın ilhak edilmesinden bu yana sürtüşme yaşayan iki ülke, yeniden savaşın eşiğine geldi.

Ukrayna parlamentosu, bugün ülkede 60 gün sıkıyönetime geçilmesini oylayacak

HÜRRİYET