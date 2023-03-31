Dünya Bankası Başkanlığı için tek aday

Dünya Bankası Grubu İcra Direktörleri Kurulu, başka aday gösterilmediği için Amerika Birleşik Devletleri’nin adayı Ajay Banga’yı değerlendireceğini duyurdu.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Dünya Bankası Grubu Başkanlığı için aday gösterme süresinin 29 Mart’ta sona erdiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu pozisyon için sadece bir kişinin aday gösterildiği, ABD’li Ajay Banga’nın bu pozisyon için değerlendirileceği kaydedildi.

Prosedürler doğrultusunda İcra Direktörleri Kurulu’nun başkan adayıyla resmi mülakat gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, başkan seçiminin zamanında tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, şubat ayında, 4 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

Malpass’ın kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Mastercard’ın Eski Üst Yöneticisi (CEO) Ajay Banga’yı aday gösterdiğini açıklamıştı.