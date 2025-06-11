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Dünya Bankası Büyüme Tahminini Artırdı

DÜNYA BANKASI’NIN BÜYÜME TAHMİNİ ARTIRDIĞI AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası’nın Türkiye için büyüme tahminini 0,5 puan yükselttiğini duyurdu. Bakan Şimşek, bu durumun sürdürülebilir yüksek büyümenin temeline katkı sağlayan politikaların devamlılığını işaret ettiğini vurguladı.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Programımıza duyulan güvenle beklentiler iyileşiyor. 2025 yılı için ekonomilerin yaklaşık yüzde 70’inin büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırmıştır” şeklinde bilgiler aktardı. Şimşek, aynı zamanda, “Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

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