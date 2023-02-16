Dünya Bankası hesapladı

Deprem bir kez daha gösterdi ki, Türkiye’nin yapı stokunun yenilenmesi gerekiyor. Binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi şart. Dünya Bankası’na göre, Türkiye’de evleri güvenli hale getirmenin maliyeti 465 milyar dolar yani yaklaşık 8,7 trilyon Türk lirası.

Binaların ülke çapında depreme ve diğer doğal afetlere dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor.

DEPREME DAYANIKLI BİNA MALİYETİ NE KADAR?

Dünya Bankası’na göre evleri güvenli hale getirmenin maliyeti 465 milyar dolar.

Londra merkezli “Middle East Eye” haber sitesine göre Dünya Bankası Aralık 2021’de bu konuda bir rapor yayımladı.

Rapora göre milyonlarca özel mülkün acilen güçlendirilmesi gerekiyor.

Dünya Bankası, Türkiye’deki yapı stoğunun büyük bölümünün 2000’den önce inşa edildiğine dikkat çekti.

Bu yapıların, depreme ve iklim kaynaklı afetlere “dayanıksız” olduğu vurgulandı.

Yapıların depreme ve diğer afetlere dayanıklı hale getirilmesi için güçlendirilmesi ya da yeniden inşa edilmesi gerekiyor.

“6,7 MİLYON BİNADAN SADECE YÜZDE 4’Ü YENİLENMİŞ”

Rapora göre, Türkiye’de konut olarak kullanılan 6,7 milyon binadan sadece yüzde 4’ü yenilenmiş.

Geri kalan binaların yenilenmesi için ek finansal metodlar geliştirilmesine ihtiyaç var.