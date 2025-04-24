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Dünya Bankası, Türkiye İçin Büyüme Tahminini Güncelledi

YENİ TAHMİNLER AÇIKLANDI

Dünya Bankası, Türkiye’nin 2025 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,6’dan yüzde 3,1’e yükseltti. Bu güncelleme, bankanın Avrupa ve Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerine ilişkin yayımladığı raporlar çerçevesinde gerçekleşti.

ÖNGÖRÜLERİN GÜNCELLENMESİ

Dünya Bankası, ocak ayında Türk ekonomisinin 2025’te yüzde 2,6, 2026’da ise yüzde 3,8 büyüyeceğini öngörmüştü. Ancak son verilerle birlikte 2025 hedefindeki büyüme oranı arttı. Bu durum, Türkiye’nin ekonomik performansı üzerine yapılan yorumları ve tahminleri yeniden şekillendiriyor.

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