Dünya Bankası Türkiye’nin Büyüme Tahminini Yükseltti

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN YÜKSELEN BÜYÜME TAHMİNLERİ

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu çerçevesinde Türkiye’nin ekonomik büyüme tahminlerini yukarı yönlü olarak revize etti. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3,5, 2026’da yüzde 3,7 ve 2027’de yüzde 4,4 oranında büyümesi bekleniyor. Banka, haziran ayındaki tahmini ile Türk ekonomisinin 2025’te yüzde 3,1, 2026’da yüzde 3,6 ve 2027’de yüzde 4,2 büyümesini öngörmüştü.

Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ekonomik büyüme yavaşlamış olsa da, raporda bölgenin küresel ve yerel zorluklara karşı direncini koruduğuna dikkat çekiliyor. Bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 büyümesi beklenirken, bu oran geçen yılki yüzde 3,7’nin altında kalıyor. Bunun sebebi olarak Rusya’da büyüme hızının zayıflaması gösteriliyor.

DOĞU ASYA VE PASİFİK EKONOMİSİ GÜÇLÜ PERFORMANS SERGİLİYOR

Doğu Asya ve Pasifik Ekonomik Güncelleme Raporu’nda, bu bölge ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 4,8 olması bekleniyor. Bu oran, 2024’te beklenen yüzde 5’lik büyümenin biraz altında. Raporda Vietnam, yüzde 6,6 ile öne çıkarken, Moğolistan yüzde 5,9, Filipinler ise yüzde 5,3 ile takip ediyor. Kamboçya ve Endonezya ekonomilerinin bu yıl yüzde 4,8 büyüyeceği, Pasifik Adaları ülkelerinin yüzde 2,7, Tayland’ın ise yüzde 2 büyümesi öngörülüyor. Çin ekonomisi içinse, bu yıl yüzde 4,8, gelecek yıl ise yüzde 4,2 büyüme tahmin ediliyor.

GÜNEY ASYA’DA BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA BEKLENİYOR

Güney Asya Kalkınma Güncellemesi Raporu’nda, bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 ile güçlü bir büyüme sergilemesine rağmen, gelecek yıl yüzde 5,8’e gerilemesi bekleniyor. Raporda, küresel ekonomik yavaşlamanın, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin ve bölgedeki sosyopolitik istikrarsızlıkların ekonomik büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğu vurgulanıyor.

LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER’DE GİRİŞİMCİLİK VURGUSU

Latin Amerika ve Karayip Ekonomik İncelemesi Raporu’nda, bölgenin girişimciliği istihdam yaratma, verimliliği artırma ve inovasyonu hızlandırma alanında kullanarak, düşük büyüme döngüsünü kırabileceği ifade ediliyor. İnatçı enflasyon, artan borç ve zayıf yatırımlardan etkilenen bölgenin bu yıl yüzde 2,3, 2026’da ise yüzde 2,5 büyümesi tahmin ediliyor. Bu oranın küresel bölgeler arasında en düşük büyüme oranı olduğu belirtiliyor.

SAHRA ALTINDA AFRİKA İVME KAZANIYOR

Sahra Altı Afrika ekonomilerine dair raporda ise, bölge ekonomisinin direncini sürdürdüğü ve büyümenin bu yıl yüzde 3,8’e çıkacağı öngörülüyor. Küresel ekonomik belirsizliğe rağmen enflasyonist baskıların azalması ve yatırımların toparlanmasıyla bu ivmenin sürdüğü ifade ediliyor. Özellikle, “Ekim 2022’de 23 olan çift haneli enflasyon yaşayan ülke sayısı, Temmuz 2025’te 10’a düşerek fiyatların istikrar kazanmasında ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.” yorumunda bulunuluyor.

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA’DA İYİLEŞME GÖRÜLÜYOR

Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan Ekonomik Güncelleme Raporu’nda, bölgenin ekonomik görünümünde iyileşme işaretleri görüldüğü aktarılıyor. Büyümenin bu yıl yüzde 2,8’e, 2026’da ise yüzde 3,3’e ulaşması bekleniyor. Ancak, “Küresel belirsizlik, ticaret politikasındaki değişiklikler ve devam eden çatışmalar olası riskler oluşturuyor.” değerlendirmesi yapılıyor. İş gücünün potansiyelinin tam olarak kullanılmadığına dikkat çekilirken, kadınların iş gücüne katılım oranının sadece 5’te 1 olduğuna vurgu yapılıyor. Suriye ekonomisi içinse, 2024’teki yüzde 1,5’lik daralmanın ardından bu yıl yüzde 1 büyüme tahmin ediliyor.