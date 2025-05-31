Spor

Dünya Boks Federasyonu Cinsiyet Testi Başlatıyor

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DÜNYA BOKS FEDERASYONU CİNSEL TEST UYGULAMASI BAŞLATIYOR

Dünya Boks Federasyonu, müsabakalara katılacak sporcuların zorunlu ‘cinsiyet testi’ geçireceğini açıkladı. Federasyonun yaptığı duyuruda, bu test uygulamasının tüm katılımcıların güvenliğini sağlamak ve erkekler ile kadınlar için eşit rekabet ortamı oluşturmak amacıyla “cinsiyet, yaş ve kilo” konularında belirlenen yeni politikanın bir parçası olduğu ifade edildi.

KHELİF ÖRNEĞİ İLE GÜVENLİK VURGUSU

Açıklama sırasında Cezayirli sporcu Imane Khelif’in durumu örnek verilerek, “Bu politikanın uygulanmasına yönelik planlar ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki bazı boksörlerin karşılaştığı özel koşullar ışığında, Dünya Boks Federasyonu, Cezayir Boks Federasyonu’na gönderdiği mektupta Imane Khelif’in test prosedürlerine uyum sağlamadığı sürece Eindhoven Boks Kupası veya herhangi bir Dünya Boks etkinliğinde kadın kategorisinde yarışmasına izin verilmeyeceğini bildirmiştir” denildi.

Imane Khelif, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanmıştı.

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