Dünya Boks Federasyonu Cinsiyet Testi Uygulayacak

DÜNYA BOKS FEDERASYONU CİNSİYET TESTİ UYGULAYACAK

Dünya Boks Federasyonu, müsabakalara katılacak sporcular için zorunlu ‘cinsiyet testi’ uygulayacak. Yapılan açıklamada, bu zorunlu test uygulamasının tüm katılımcıların güvenliğini sağlamak ve erkekler ile kadınlar arasında rekabetçi bir oyun alanı sunmak amacıyla ‘cinsiyet, yaş ve kilo’ ile ilgili yeni bir politikanın parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada Cezayirli boksör Imane Khelif’in örneği verilerek, “Bu politikanın uygulanmasına yönelik planlar ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarışan bazı boksörleri çevreleyen özel koşullar ışığında Dünya Boks Federasyonu, Cezayir Boks Federasyonu’na Imane Khelif’in test prosedürlerine uygun olarak genetik cinsiyet taramasından geçene kadar Eindhoven Boks Kupası’nda veya herhangi bir Dünya Boks etkinliğinde kadın kategorisinde yer almasına izin verilmeyeceğini bildirmek için bir mektup yazmıştır” denildi. Cezayirli sporcu Imane Khelif, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanmıştı.