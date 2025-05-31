Dünya Boks Federasyonu Cinsiyet Testi Uygulayacak

DÜNYA BOKS FEDERASYONU CİNSELLİK TESTİ UYGULAYACAK

Dünya Boks Federasyonu, müsabakalara katılacak boksörler için zorunlu ‘cinsiyet testi’ uygulaması getirecek. Federasyondan yapılan açıklamada, bu uygulamanın tüm katılımcıların güvenliğini sağlamak ve erkekler ile kadınlar için rekabetçi bir oyun alanı yaratmak amacıyla ‘cinsiyet, yaş ve kilo’ konularında hayata geçirilen yeni bir politikanın parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Cezayirli sporcu Imane Khelif örneği verilerek, “Bu politikanın uygulanmasına yönelik planlar ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarışan bazı boksörleri çevreleyen özel koşullar ışığında Dünya Boks Federasyonu, Cezayir Boks Federasyonu’na Imane Khelif’in test prosedürlerine uygun olarak genetik cinsiyet taramasından geçene kadar Eindhoven Boks Kupası’nda veya herhangi bir Dünya Boks etkinliğinde kadın kategorisinde yer almasına izin verilmeyeceğini bildirmek için bir mektup yazmıştır.” denildi. Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanmıştı.