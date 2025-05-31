Dünya Boks Federasyonu Cinsiyet Testi Uygulayacak

DÜNYA BOKS FEDERASYONU’NUN YENİ UYGULAMASI

Dünya Boks Federasyonu, boks müsabakalarına katılacak sporcular için zorunlu ‘cinsiyet testi’ uygulaması başlatıyor. Yapılan açıklamada, bu uygulamanın tüm katılımcıların güvenliğini sağlamak ve erkekler ile kadınlar için eşit bir rekabet alanı oluşturmak amacıyla ‘cinsiyet, yaş ve kilo’ ile ilgili yeni bir politikanın parçası olduğu vurgulanıyor.

CİNSEL HİYERARŞİYİ KORUMAK İÇİN YENİ POLİTİKALAR

Açıklamada, Cezayirli sporcu Imane Khelif örneği verilerek, “Bu politikanın uygulanmasına yönelik planlar ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarışan bazı boksörleri çevreleyen özel koşullar ışığında, Dünya Boks Federasyonu, Cezayir Boks Federasyonu’na Imane Khelif’in test prosedürlerine uygun olarak genetik cinsiyet taramasından geçene kadar Eindhoven Boks Kupası’nda veya herhangi bir Dünya Boks etkinliğinde kadın kategorisinde yer almasına izin verilmeyeceğini bildirmek için bir mektup yazmıştır” denildi.

Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanmıştı. Bu yeni uygulama ile birlikte, dünya çapında benzer spor etkinliklerinde cinsiyet tanımlamalarının nasıl yönetileceği konusunda tartışmaların artması bekleniyor.