Dünya Boks Federasyonu Cinsiyet Testi Uyguluyor

DÜNYA BOKS FEDERASYONU’NUN CİNSELLİK TESTİ UYGULAMASI

Dünya Boks Federasyonu, müsabakalara katılacak olan sporcular için zorunlu ‘cinsiyet testi’ uygulamayı kararlaştırdı. Federasyon, bu uygulamanın amacı olarak tüm katılımcıların güvenliğini sağlamak ve erkekler ile kadınlar arasında rekabetçi bir oyun alanı oluşturmak olduğunu açıkladı. Bu yeni politika, ‘cinsiyet, yaş ve kilo’ unsurlarını içeren bir düzenlemenin parçası olarak ortaya çıkıyor.

Açıklamada, Cezayirli boksör Imane Khelif örneği verilerek “Bu politikanın uygulanmasına yönelik planlar ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarışan bazı boksörleri çevreleyen özel koşullar ışığında Dünya Boks Federasyonu, Cezayir Boks Federasyonu’na Imane Khelif’in test prosedürlerine uygun olarak genetik cinsiyet taramasından geçene kadar Eindhoven Boks Kupası’nda veya herhangi bir Dünya Boks etkinliğinde kadın kategorisinde yer almasına izin verilmeyeceğini bildirmek için bir mektup yazmıştır” denildi. Khelif, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanmıştı.