Dünya Boks Federasyonu Cinsiyet Testi Uyguluyor

DÜNYA BOKS FEDERASYONU CİNSİYET TESTİ UYGULAYACAK

Dünya Boks Federasyonu, müsabakalara katılacak sporcular için zorunlu bir ‘cinsiyet testi’ uygulaması başlatacak. Yapılan açıklamada, bu uygulamanın, tüm katılımcıların güvenliğini sağlamak ve erkekler ile kadınlar için eşit bir rekabet ortamı sunmak amacıyla ‘cinsiyet, yaş ve kilo’ ile ilgili yeni bir politikanın parçası olduğu vurgulanıyor.

Açıklamada, Cezayirli boksör Imane Khelif örneği üzerinden yapılan açıklamada “Bu politikanın uygulanmasına yönelik planlar ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarışan bazı boksörleri çevreleyen özel koşullar ışığında Dünya Boks Federasyonu, Cezayir Boks Federasyonu’na Imane Khelif’in test prosedürlerine uygun olarak genetik cinsiyet taramasından geçene kadar Eindhoven Boks Kupası’nda veya herhangi bir Dünya Boks etkinliğinde kadın kategorisinde yer almasına izin verilmeyeceğini bildirmek için bir mektup yazmıştır” deniliyor.

KHELİF’İN BAŞARISI

Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanmıştı. Bu başarılı performansı, cinsiyet testi uygulamasının neden önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.