Dünya Boks Şampiyonası’nda Kadınlar Mücadeleleri Devam Ediyor

DÜNYA BOKS ŞAMPİYONASINDA BUSE NAZ ÇAKIROĞLU’NUN BAŞARISI

İngiltere’nin Liverpool kentinde gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası’nda, kadınlar 51 kilo çeyrek finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı Zareen Nikhat ile ringe çıktı. Çakıroğlu, rakibi karşısında gösterdiği üstün performansla mücadeleyi 5-0 kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı. Çakıroğlu, yarı finalde cumartesi günü Özbekistan’dan Feruza Kazakova ile karşılaşacak.

Öğle seansında 75 kiloda çeyrek finale çıkan Büşra Işıldar, İngiliz rakibi Mary-Kate Smith’i 5-0 yenerek ilk madalyayı kazanan sporcu oldu. Işıldar, yarı finalde cumartesi günü Avustralyalı Sue Emma Greentree ile ringe çıkacak.

ŞEYMA DÜZTAŞ NAKAVTLA YARI FİNALE YÜKSELDİ

+80 kiloda mücadele eden milli sporcu Şeyma Düztaş, Suudi Arabistanlı Noof Alyousef’i nakavt ederek yarı finale adını yazdıran bir diğer sporcu oldu. Düztaş, cumartesi günü yarı finalde Hindistan’dan Nupur Nupur ile ringe çıkacak.