Haberler

Dünya Borsaları Sert Düşüşler Yaşadı

KÜRESEL TİCARET ETKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel tarifeleri açıkladığı 7 Nisan’da dünya borsalarında önemli düşüşler gözlemlendi. Hisse senetlerinin yanı sıra emtia ve kripto paralarda da büyük bir dengeleme yaşanırken, petrol fiyatları 63 dolara kadar düşerek son dört yılın en alt seviyesine indi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün akaryakıt sektörüne nasıl bir etkisi olacağı merak ediliyor. Sektör temsilcileri, mevcut tarifeler üzerinden motorin fiyatında 3 liranın üzerinde bir indirim beklediklerini aktarıyor. Benzin içinse beklenen indirim miktarı 2.5 lira seviyesinde.

İNDRİM TARİHİ VE GÜÇLÜ ETKİLERİ

Çarşamba gecesi geçerli olması beklenen bu indirim, akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihi boyunca tek seferde yapılmış en büyük indirim olarak kayıtlara geçecek. Benzin ve motorin gibi akaryakıt fiyatları, hükümetler tarafından belirlenmiyor. Hükümetlerin yalnızca akaryakıttan alınacak vergi oranlarını arttırma veya düşürme yetkisi var. Bunun dışında, akaryakıtın temel fiyatı Cenova borsasındaki değerler doğrultusunda belirleniyor. Bu değerler, mevcut petrol fiyatı ve dolar/TL kuru dikkate alınarak hesaplanmakta ve rafinerilerin kar marjları eklenerek akaryakıt fiyatları oluşturulmakta.

ÖNEMLİ

Haberler

ABD-Çin Ticaret Gerilimi Kripto Piyasalarını Etkileyebilir

Arthur Hayes, Çin'in ABD tarifelerine yanıt olarak yuanın değer kaybının Bitcoin’in boğa piyasasını tetikleyeceğini öne sürdü. Bybit CEO'su da bu yorumu destekledi.
Haberler

MEB Yaz Tatili Değişmeyecek Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilinin erkene alınacağı iddialarını yalanladı ve eğitim öğretim yılının 20 Haziran 2025'te sona ereceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.