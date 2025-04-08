Dünya Borsaları Sert Düşüşler Yaşadı

KÜRESEL TİCARET ETKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel tarifeleri açıkladığı 7 Nisan’da dünya borsalarında önemli düşüşler gözlemlendi. Hisse senetlerinin yanı sıra emtia ve kripto paralarda da büyük bir dengeleme yaşanırken, petrol fiyatları 63 dolara kadar düşerek son dört yılın en alt seviyesine indi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün akaryakıt sektörüne nasıl bir etkisi olacağı merak ediliyor. Sektör temsilcileri, mevcut tarifeler üzerinden motorin fiyatında 3 liranın üzerinde bir indirim beklediklerini aktarıyor. Benzin içinse beklenen indirim miktarı 2.5 lira seviyesinde.

İNDRİM TARİHİ VE GÜÇLÜ ETKİLERİ

Çarşamba gecesi geçerli olması beklenen bu indirim, akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihi boyunca tek seferde yapılmış en büyük indirim olarak kayıtlara geçecek. Benzin ve motorin gibi akaryakıt fiyatları, hükümetler tarafından belirlenmiyor. Hükümetlerin yalnızca akaryakıttan alınacak vergi oranlarını arttırma veya düşürme yetkisi var. Bunun dışında, akaryakıtın temel fiyatı Cenova borsasındaki değerler doğrultusunda belirleniyor. Bu değerler, mevcut petrol fiyatı ve dolar/TL kuru dikkate alınarak hesaplanmakta ve rafinerilerin kar marjları eklenerek akaryakıt fiyatları oluşturulmakta.