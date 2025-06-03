Dünya Çapında En İyi 10 Köprü

DÜNYANIN EN İYİ KÖPRÜLERİ AÇIKLANIYOR

Daily Mail’in seyahat uzmanları, mühendislik başarısı, estetik tasarım ve tarihi önemi gibi unsurları dikkate alarak dünyanın en dikkat çekici 10 köprüsünü belirledi. Ekip, bu köprüleri değerlendirirken her birinin sunduğu özel nitelikleri göz önünde bulundurdu.

İSTANBUL’UN EFSANE KÖPRÜSÜ

İstanbul’un o efsanevi köprüsü, eşsiz manzarası, etkileyici mühendislik yapısı ve tarihiyle dünyanın en iyi köprüleri arasında yer almayı başardı. Bu köprü, sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde, büyük bir kültürel ve tarihsel öneme sahip.

DÜNYA ÇAPINDAKİ EN İYİ 10 KÖPRÜ

İşte dünya genelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen en iyi 10 köprü…