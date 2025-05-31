Dünya Çevre Günü, Bolu’da Kutlandı

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLAMALARI

Dünya Çevre Günü, Bolu’da özel bir etkinlik ile kutlandı. Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Şehit Ozan Özen Ortaokulu’nun organize ettiği program, çevre bilincini, sanatı ve öğrenci emeklerini bir araya getirdi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin düzenlediği çeşitli gösterilerle başlayan etkinlikte, çevre temalı şiirler ve müzik konserleri seyircilerden büyük ilgi gördü. Programın önemli anlarından biri, öğrencilerin iklim değişikliği, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturma çabalarını sergiledikleri defileler oldu.

ATIK MALZEME SANATI

Etkinlikte, teknoloji tasarım ve görsel sanatlar öğretmenlerinin rehberliğinde “Bir Dokunuşla: Çöpten Sanata” isimli sergi ziyaret edildi. Bu sergide, atık malzemelerle yapılmış özgün sanat eserleri, çevre duyarlılığı ile sanatın birleşimini gözler önüne serdi. Ayrıca, “İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji” temalı şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi. Bu yarışma, öğrencilerin doğaya karşı sorumluluk duygularını artırmayı ve çevre konularında fikir üretmelerini desteklemeyi hedefledi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Şiir kategorisinde birinciliği, 100. Yıl İlkokulu’ndan Hira Gürbüz, “Benim Dünyam Nefes Alsın” adlı şiiriyle kazandı. İkinci ise “Aklıma Düştü” şiiriyle 50. Yıl İlkokulu’ndan Zeren Dila Ortakaya oldu; üçüncülük ödülü ise “Haydi Sen de Destek Ol” şiiriyle Köroğlu İlkokulu’ndan Ahmet Faruk Yılmaz’a verildi. Kompozisyon kategorisinde birinciliği Sakarya Ortaokulu’ndan Emir Nafi Köklü, “Geleceğimizi Korumak” başlıklı eseriyle aldı. İkinci olan “Yarının Dünyası” adlı kompozisyonuyla Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu’ndan Erva Nur Dalkıran, üçüncülük ödülünü ise “İyi Bir Dünya Bırak” başlıklı yazısı ile Şehit Ozan Özen Ortaokulu’ndan Yusuf Efe Özkan aldı.