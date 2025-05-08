Dünya Çocuk Atletizm Günü Kutlandı

DÜNYA ÇOCUK ATLETİZM GÜNÜ RENGARENK ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

Dünya Çocuk Atletizm Günü, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen canlı etkinliklerle kutlandı. Katılan çok sayıda çocuk, değişik atletizm alanlarında yeteneklerini sergileyerek keyifli anlar yaşadı. Bu organizasyonla birlikte çocuklara spor sevgisi aşılanırken, sağlıklı yaşamın önemi de vurgulandı.

ÇOCUKLARIN FİZİKSEL VE RUHSAL GELİŞİMİNE KATKI

Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Esen, etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada, Dünya Çocuk Atletizm Günü’nün çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine sağladığı katkının büyük önem taşıdığını ifade etti. İlçe Müdürü Esen, “Amacımız, çocuklarımıza sporu sevdirmek, onları erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla tanıştırmak ve gelecekte ülkemizi temsil edecek başarılı sporcuların yetişmesine zemin hazırlamaktır. Bugün burada gördüğümüz coşku, çocuklarımızın spora olan ilgisini ve potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Bu tür etkinliklerle onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

ETKİNLİK FOTOĞRAF ÇEKİMİYLE SON BULDU

Etkinlik, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı. Çocukların yüzlerindeki mutluluk, sporun ve etkinliklerin sağladığı neşeyi gözler önüne serdi.