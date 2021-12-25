Dünya devi Türk SİHA’lara talip çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya’nın Türk SİHA’ları ithal etmeyi planladığını iddia etti.

Amerikan dergidi The National Interest yazarı Peter Suciu, Rusya’nın Türk SİHA’ları ithal etmeyi düşündüğüne dair bir iddia ortaya atarak çarpıcı bir yazı kaleme aldı

Türk mühendisler tarafından geliştirlen yerli insansız hava araçları SİHA’ların sahadaki başarısı Rusya’nın dikkatini çekti. The National Interest yazarı Peter Suciu, Rusya’nın Türk silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ilgilendiğini ve SİHA ithal edebileceğini iddia etti.

SİHA’LAR RUS HAVA SAHALARINI İMHA ETTİ

Yazıda Türkiye’nin insansız hava sistemlerinin (İHA) önemli bir üreticisi ve kullanıcısı haline geldiğine dikkat çekildi. Türk yapımı SİHA’lar Rusya’nın kara kuvvetlerini özellikle Donbas bölgesinde imha etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, insansız hava araçlarının veya diğer Türk silahlarının ve askeri teçhizatının Rusya’ya satılmasında herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu konuya ilişkin, “Türkiye insansız hava araçlarını ihtiyacı olanlara satıyor” dedi.

Suciu yazısında “Suriye’de ve Donbas bölgesinde birçok Rus hava savunma sistemi imha edildi. Moskova iddiaları yalanladı ancak bu Rusya’nın Türk İHA’larına ilgi göstermesini engellemedi” ifadelerini kullandı.