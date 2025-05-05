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Dünya Ebeler Günü Kutlu Olsun

DÜNYA EBELER GÜNÜ KUTLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Dünya Ebeler Günü’nü kutladı. Emine Erdoğan, bu özel güne dair paylaşımında, “Anne ve bebeğin kavuşma anının ilk tanığı ebelerimiz, kadim bir mesleğin mensupları. Mucizeyi, sevgi dolu elleriyle kucaklayan kahramanlar. Varlıkları ile her anneye güç vermeye devam eden tüm ebelerimizin Dünya Ebeler Günü Kutlu olsun” sözlerine yer verdi.

EBELERİN ÖNEMİ

Ebelerin, anne ve bebeğin ilk buluşmasındaki önemi vurgulandı. Emine Erdoğan, bu kahramanların toplumda ne kadar değerli olduklarını ifade etti. Ayrıca, ebelerin sevgi dolu bakış açısı ve sundukları destek ile her anneye güç kattıkları belirtildi.

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