Dünya Ekonomileri ABD’nin Gümrük Şokunu Yaşıyor. Borsalar Çöktü. Brent Petrol %6 Düştü. S&P 500 %9,1 Kaybetti. Airdrop Teknolojisi Çözüm Olabilir

ABD’NİN GÜMRÜK TARİFELERİ DÜNYA PİYASALARINI SARSIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri kararı küresel ekonomilerde şok etkisi yarattı. ABD borsaları, karar sonrası tarihi bir çöküş yaşadı. Trump’ın “2 Nisan’ı kurtuluş günü” olarak nitelendirdiği açıklamasına rağmen piyasalardaki tablo bu iyimserliği doğrulamıyor.

PETROL VE DOLARDA TARİHİ DÜŞÜŞLER

Kararın ardından Brent petrol fiyatları yüzde 6’ya yakın değer kaybederek varil başına 69,63 dolara geriledi. Bu seviye, petrolün Ekim 2023’ten bu yana gördüğü en düşük fiyat olarak kaydedildi. Dolar kuru ve petrol fiyatları üzerinde oluşan baskı, para piyasalarını son yılların en büyük kriziyle karşı karşıya bıraktı.

BORSA ENDEKSLERİNDE ÇÖKÜŞ DEVAM EDİYOR

ABD’nin en büyük 500 şirketini takip eden S&P 500 endeksi yüzde 9,1 düşüşle pandemi döneminden bu yana en kötü performansını gösterdi. DAX, Dow Jones ve FTSE 100 endekslerindeki sert düşüşler sürerken, Nikkei 225 paralel bir seyir izledi. Türkiye’de ise Borsa İstanbul ve dolar/TL endeksi son işlem gününde görece stabil kaldı.

KRİPTOLAR KRİZİ ÇÖZEBİLİR Mİ?

Piyasalardaki dalgalanma yatırımcıları ve ekonomistleri endişelendirirken, bazı uzmanlar çözümün Airdrop teknolojisinde olabileceğini öne sürüyor. Kripto para transfer yöntemi olan Airdrop’un, krizin etkilerini hafifletebileceği ve piyasaların yeniden dengeye ulaşmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.

ABD PİYASALARI 5 YILIN EN KÖTÜ HAFTASINI YAŞADI

• Dow Jones endeksi tarihinde 4. kez 2000 puandan fazla değer kaybetti.

• Nasdaq 100, 2020’den bu yana en sert günlük düşüşünü (-%6) kaydetti.

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