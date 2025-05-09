Dünya El Hijyeni Etkinliği Düzenlendi

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde, Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin konferans salonunda yapıldı ve başhekimlik, tıp fakültesi dekan yardımcılığı, ruh sağlığı hastanesi başhekimliği gibi birimlerden önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe, başta Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevda Korkmaz, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hilal Kaya olmak üzere birçok akademisyen, sağlık çalışanı ve öğrenci yer aldı.

DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ’NÜN ÖNEMİ

Etkinlikte katılımcılara hitap eden Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Sağmak Tartar, Dünya El Hijyeni Günü’nün, Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl 5 Mayıs’ta kutlandığını ifade etti. Bu günün sağlık hizmetlerinde el hijyeninin önemine dikkat çekmek ve toplumun tüm bireylerini el hijyenine uyum konusunda teşvik etmek amacı taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Tartar, 2009’da Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan “Hayat kurtar, ellerini temizle” kampanyasıyla bu günün Dünya El Hijyeni Günü olarak ilan edildiğini hatırlattı.

EL HİJYENİ UYGULAMALARI

Prof. Dr. Tartar, tıbbi eldivenlerin yüzde yüz koruma sağlamadığını ve eldivenlerin de eldivensiz eller kadar kolay kirlenebildiğini vurguladı. Doğru zamanda ve doğru şekilde el hijyeninin uygulanmasının sağlık hizmetlerinde hastaların ve sağlık çalışanlarının korunması açısından kritik bir önlem olduğunu kaydetti. Ayrıca, eldiven kullanmanın sağlık çalışanlarının ellerinin kan ve diğer vücut sıvılarıyla kirlenme riskini, mikroorganizmaların yayılma riskini azaltacağını belirtti. Ancak, gereksiz eldiven kullanımının atık üretimi ve çevresel etkisini artırabileceğine dikkat çekti.

ETKİNLİK SONUCU KONSER

Etkinliğin sonunda Prof. Dr. Bekir Akgün öncülüğündeki Tıp Fakültesi öğrencileri kısa bir konser verdi. Bu etkinlik, el hijyeninin önemi konusunda farkındalık yaratırken, sağlık camiasının birlik ve beraberliğini de pekiştirdi.